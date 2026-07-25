Una petizione è stata avviata per impedire all’ex premier di tenere l’orazione ufficiale all’82esimo anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, previsto per il 12 agosto. La richiesta si basa sulla volontà di non voler ascoltare il discorso di Conte, che era stato scelto come rappresentante per l’evento. La protesta si concentra sul rifiuto di avere la sua presenza come oratore ufficiale.

Giuseppe Conte non lo vogliamo. L’ex premier è stato selezionato per compiere l’orazione ufficiale dell’82esimo anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, il prossimo 12 agosto, ma ora spunta la petizione per dire impedire a Conte di compiere il discorso. «I sottoscritti cittadini esprimono - inizia così Simone Lazzeri il promotore della petizione su Change.org - fermo dissenso in merito alla scelta dell’On. Giuseppe Conte come oratore ufficiale per la commemorazione dell’eccidio del prossimo 12 agosto 2026, ritenendo tale designazione in profonda contraddizione con i valori storici e morali che il Parco Nazionale della Pace rappresenta». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, rivolta a Sant'Anna di Stazzema: "A parlare non lo vogliamo"

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