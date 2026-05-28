Pesca delle vongole di mare azzerata la regione stanzia 400 mila euro

La regione Veneto ha stanziato 400.000 euro per sostenere le imprese coinvolte nella pesca delle vongole di mare, duramente colpite dal blocco totale delle attività. La decisione riguarda i consorzi di gestione, valorizzazione e tutela dei molluschi bivalvi di Venezia e Chioggia, colpiti dalla crisi ambientale. L’intervento mira a fornire un aiuto immediato alle aziende, che non stanno potendo svolgere le attività di pesca a causa delle restrizioni imposte.

La giunta regionale del Veneto ha approvato un intervento straordinario da 400.000 euro a sostegno delle imprese aderenti ai CoGeVo (i consorzi di gestione, valorizzazione e tutela dei molluschi bivalvi) di Venezia e Chioggia, colpite dalla gravissima crisi ambientale che ha portato al blocco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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