Un escursionista si è perso in montagna e ha trovato rifugio in un paese abbandonato, dove ha trascorso la notte. La stazione di Massa del Soccorso Alpino ha effettuato due interventi nelle ultime ore, entrambi nella Valle degli Alberghi. Nessuno è rimasto ferito o in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso si sono concluse con successo, senza ulteriori complicazioni.

Massa, 26 luglio 2026 - La stazione di Massa del Soccorso Alpino nelle ultime ore ha effettuato due interventi sempre localizzati nella Valle degli Alberghi. Il recupero dei tre ragazzi fiorentini. La prima attivazione, arrivata verso le 19.30 di sabato, ha riguardato il recupero di tre ragazzi originari della provincia di Firenze. Gli escursionisti erano partiti la mattina dalla Val Serenaia con l’obiettivo di pernottare al bivacco Aronte al Passo della Focolaccia. Durante il tragitto hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati sul versante opposto, in fondo alla valle degli Alberghi. I tre, spossati, senza riserve di acqua e con calzature non idonee, sono stati recuperati dalla squadra a terra, che era partita alle ore 20 dal Biforco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perde l’orientamento in montagna, si salva dormendo nel paese abbandonato. Escursionista salvato sulle Apuane

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