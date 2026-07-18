Un escursionista di 28 anni è caduto per circa 35 metri in un canalone sulle Alpi Apuane e ha riportato traumi gravi. L’incidente è avvenuto sabato 18 luglio durante un'escursione. Il soccorso alpino è intervenuto e ha estratto la persona, che è stata trasportata in condizioni critiche. La vittima si trovava in un’area impervia e scoscesa, dove si è verificato il singolo incidente.

Ancora paura sulle Alpi Apuane, dove nella mattinata di sabato 18 luglio, un escursionista di Como di 28 anni è scivolato in un canalone per un tratto di circa 35 metri, rimanendo ferito in modo serio e riportando diversi traumi. L’episodio si è verificato lungo una parete del Pizzo d’Uccello, con i suoi quasi 1.800 metri di altitudine una delle vette più spettacolari della catena, a confine fra Lunigiana e Alta Garfagnana. Non appena scattato l’allarme, gli uomini delle stazioni di Carrara e Lunigiana e di Lucca del Soccorso Alpino sono entrati in azione: il giovane si trovava in compagnia di un amico, che è rimasto illeso, dopo che i due avevano trascorso la notte in un rifugio della zona. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Cade per 35 metri sulle Alpi Apuane: escursionista salvato dal soccorso alpino, è grave

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Cade sulle Apuane, muore escursionista di 50 anni

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