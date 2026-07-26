Perché l’Europa è rimasta indietro sulle auto elettriche | cosa è successo davvero

Da pantareinews.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Wolfsburg, negli stabilimenti dedicati alla produzione della Golf, si è a lungo dibattuto sul valore economico di ogni incremento di autonomia nelle auto elettriche. La leadership cinese nel settore si è consolidata nel tempo, con un percorso che si è sviluppato negli anni e ha coinvolto investimenti e strategie specifiche.

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A Wolfsburg, negli uffici affacciati sulle linee di montaggio della Golf, per anni una domanda è rimasta senza risposta chiara: quanto valeva davvero, in euro, ogni punto percentuale di autonomia elettrica in più? La leadership cinese nelle auto elettriche non è nata in pochi anni. È il risultato di oltre vent’anni di investimenti industriali, mentre gran parte dell’Europa continuava a perfezionare il motore termico. Oggi la Cina produce oltre l’80% delle celle per batterie al mondo. L’Europa, che pure ha inseguito con investimenti pubblici e privati per decine di miliardi di euro, resta indietro su quasi ogni anello della filiera: litio raffinato, grafite, terre rare, catodi, anodi, celle, moduli. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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