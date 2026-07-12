Nel 2011, Elon Musk commentò con un sorriso la possibile concorrenza di BYD nel settore delle auto elettriche, affermando che il loro prodotto non fosse di alta qualità. Da allora, le case automobilistiche cinesi sono cresciute rapidamente, consolidando la loro presenza sul mercato globale. La loro resistenza e espansione rappresentano una sfida diretta alle aziende occidentali, con implicazioni significative per l’Europa e il suo settore automobilistico.

Nel 2011, durante un’intervista a Bloomberg TV, Elon Musk rise quando gli fu chiesto di commentare BYD come potenziale concorrente. “ Non credo abbiano un gran prodotto “, disse. Quattordici anni dopo, BYD ha superato Tesla come il più grande venditore di auto elettriche al mondo. Non di poco: nel 2025 ha consegnato 2,26 milioni di veicoli a batteria, contro 1,64 milioni di Tesla. Un vantaggio di oltre 600.000 unità. Ma BYD è solo la parte più visibile di qualcosa di molto più grande. Secondo i dati dell’ International Energy Agency (IEA), nel 2025 i costruttori cinesi hanno prodotto quasi tre quarti dei 22 milioni di veicoli elettrici assemblati nel mondo e hanno fornito il 60% di tutte le auto elettriche vendute a livello globale. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Cina, auto elettriche e dominio globale: come è successo, perché resiste e cosa significa per l’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Auto Elettriche Cinesi: la festa è FINITA

Notizie e thread social correlati

BMW iX3: l'Europa può battere la Cina sulle auto elettricheLa BMW iX3 rappresenta un passo importante per il settore automobilistico europeo, che si prepara a competere con la produzione cinese di veicoli...

L’invasione silenziosa: ecco come (e perché) la Cina sta comprando le fabbriche d’auto d’EuropaNegli ultimi anni, aziende cinesi hanno acquisito o investito in diverse fabbriche di automobili in Europa.

Temi più discussi: Le 5 auto più vendute in Cina a maggio sono solo elettriche; Stop incentivi in Cina dal 2027: torna il bollo per ibride e furgoni; Auto elettriche, la Cina rallenta e l’Europa accelera: come cambia la geografia della crescita globale; In Cina calano le morti per inquinamento: è merito dell’elettrico.

E la crisi tedesca è dovuta all'idea idiota di andare a vendere le auto elettriche in Cina. x.com

Cina, dal primo gennaio 2027 finisce ciclo di incentivi per le auto Nev (ibride plug-in ed elettriche) dopo 15 anniA partire dal primo gennaio 2027, la Cina eliminerà ufficialmente alcuni incentivi fiscali per i veicoli a basso consumo energetico e per alcuni mezzi commerciali a energia ... motori.ilmessaggero.it

Auto elettrica, la Cina rallenta, l’Asia decolla (ma BYD resta prima)Nei primi cinque mesi del 2026 le consegne mondiali di veicoli elettrici crescono solo del 3,5%, ma la mappa del mercato cambia in profondità: la quota cinese scende sotto il 54%, Europa e Asia senza ... panorama.it

Gli dazi dell'UE contro le importazioni economiche dalla Cina aumenteranno ulteriormente l'inflazione? reddit