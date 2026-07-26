Un candidato del centrodestra ottiene una vittoria significativa alle elezioni amministrative a Milano, superando gli avversari. La vittoria è attribuita a un candidato locale, con un risultato superiore alle aspettative. La vittoria rappresenta un cambio di passo rispetto alle sfide precedenti, ma non garantisce un ritorno immediato al governo cittadino. La campagna si è focalizzata su temi locali e sulla mobilitazione degli elettori. La tornata elettorale ha visto una forte affluenza e un risultato che potrebbe influenzare le prossime scadenze politiche.

Al centrodestra non basta un buon candidato per riaprire la partita di Milano. Servirebbe qualcosa di simile a una svolta storica. Nella raffica di nomi avanzati e poi bruciati in questi anni spicca quello di Pietro Tatarella, protagonista di una vicenda umana toccante e possibile chiave di volta per una politica sterile, che da 15 anni non riesce a toccare palla nella “capitale economica” del Paese. Una carriera politica travolta dalla giustizia. Tatarella dice a Lettera43: «La politica deve tornare a giocare il suo ruolo, senza delegarlo ai civici ». La sua è una passionaccia autentica, che lo ha spinto a ritornare in campo contro il parere della moglie Miriam, che peraltro aveva le sue buone ragioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché la rivincita di Pietro Tatarella può essere utile al centrodestra milanese

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