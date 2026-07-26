per il ruolo di vice di lorenzo il napoli valuta due giovani

Il Napoli sta cercando un esterno destro da affiancare a Di Lorenzo. La società sta valutando due giovani calciatori come possibili alternative, preferendo investimenti su profili emergenti rispetto a giocatori più esperti. La scelta si concentra su talenti già pronti per il salto di qualità. La trattativa è ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Il Napoli è al lavoro sul mercato per trovare un esterno destro da affiancare al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la strategia del club è orientata verso un investimento di prospettiva, puntando su giovani già pronti ad affacciarsi ad alti livelli piuttosto che su profili esperti. I due candidati principali sarebbero Costantino Favasuli, classe 2004 del Catanzaro protagonista dell’ultima Serie B, e Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina, reduce da nove presenze in Conference League e sedici in Serie A nella scorsa stagione. Entrambi hanno la capacità di giocare su entrambe le fasce, rientrano tra gli under e quindi non occuperebbero posti nella lista del campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Luca Di Leonardo a 1 Football Club - 15/7/2026

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Napoli, prosegue il casting per il vice Di Lorenzo: i due nomi in poleIl Napoli sta completando il casting per il ruolo di vice Di Lorenzo, puntando su due giovani in pole position.

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