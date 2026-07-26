L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha lanciato una campagna di richiamo rivolta ai pensionati italiani. L’obiettivo è sensibilizzare su un tema legato alle pensioni, anche se nel testo non vengono forniti dettagli specifici su quale sia il rischio o le azioni da intraprendere. La comunicazione si rivolge a una certa categoria di pensionati, senza menzionare le motivazioni o le conseguenze dirette di non agire. La campagna si concentra sull’importanza di seguire le indicazioni fornite dall’ente previdenziale.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha recentemente avviato una vasta campagna di richiamo ed informazione rivolta a una specifica platea di pensionati italiani. L’allarme riguarda coloro che percepiscono prestazioni previdenziali collegate al reddito e che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contabile con riferimento all’anno d’imposta 2022. La mancata comunicazione dei dati reddituali richiesti non è un mero cavillo burocratico, ma un inadempimento che comporta conseguenze economiche immediate sulle mensilità estive e che rischia di sfociare nella perdita definitiva del diritto al trattamento economico percepito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

© Thesocialpost.it - Pensioni a rischio, l’avvertimento: “Fatelo assolutamente, altrimenti…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo killer in Italia, il cardiologo lancia l’allarme: “Non fatelo assolutamente”Un’ondata di caldo estremo sta colpendo l’Italia, portando temperature che superano i limiti abituali.

Nei Paesi dei Mondiali c'è un rischio morbillo? L'avvertimento delle istituzioni sanitarieLe istituzioni sanitarie hanno lanciato un avvertimento riguardo al rischio di diffusione del morbillo nei Paesi ospitanti dei Mondiali.

Temi più discussi: Pensioni, l’Inps avverte: assegni a rischio per chi non comunica i redditi del 2022; In 10 anni mezzo milione di under 35 in meno, pensioni a rischio per crisi demografica: l'analisi; Pensioni, l'Inps richiama chi non ha comunicato i redditi del 2022 (rischio trattenuta del 5%): cosa fare entro il 15 settembre; Pensioni a rischio per chi non comunica all'INPS i redditi 2022: cosa fare entro il 15 settembre.

Un solo giorno di lavoro per 83€, un anno di pensione perso: centinaia di pensionati colpiti da sanzioni sproporzionate. Ora i tribunali intervengono per riportare equità. Conosci i tuoi diritti! #pensioni #Quota100 #INPS 2lnk.io/9azH2 x.com

Pensioni a rischio per chi non invia i redditi del 2022: cosa succede e come fare per evitare la revocaL’Inps avvere i pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito. Chi non ha ancora inviato la dichiarazione reddituale del 2022 si vedrà applicata, nel cedono di agosto e settembre, una ... fanpage.it

Pensioni, l'Inps richiama chi non ha comunicato i redditi del 2022 (rischio trattenuta del 5%): cosa fare entro il 15 settembreScatta la fase finale dei controlli sui redditi 2022. Ecco chi è interessato, chi è escluso e come regolarizzare la posizione ... corriere.it