Caldo killer in Italia il cardiologo lancia l’allarme | Non fatelo assolutamente
Un’ondata di caldo estremo sta colpendo l’Italia, portando temperature che superano i limiti abituali. Un cardiologo avverte che il caldo intenso può essere pericoloso, soprattutto per anziani e persone con problemi di cuore, e raccomanda di evitare di uscire durante le ore più calde. Si registrano episodi di malori e svenimenti legati alle alte temperature. Le autorità suggeriscono di mantenere idratati e di ridurre le attività all’aperto.
L’ ondata di caldo estremo che sta interessando l’Italia non rappresenta più soltanto un disagio legato alla stagione estiva. Le temperature elevate e persistenti, alimentate dalla presenza dell’ anticiclone africano, stanno creando un quadro che richiede particolare prudenza, soprattutto nelle fasce della popolazione già esposte a maggiori rischi sanitari. Nelle ore centrali della giornata, quando i valori termici raggiungono i livelli più alti, l’organismo è chiamato a uno sforzo continuo per mantenere stabile la temperatura interna. Secondo quanto riportato dagli specialisti, questa condizione può mettere sotto pressione i meccanismi di termoregolazione e aggravare situazioni cliniche preesistenti, in particolare quelle di natura cardiovascolare. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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