È stato annunciato il lancio del Wet Skin trend, una nuova tendenza di bellezza che permette di ottenere un effetto pelle bagnata, come appena usciti dall’acqua, anche in città. La moda, finora riservata al trucco, si sta ora estendendo all’intera pelle, coprendo tutto il corpo. La trasformazione si basa su prodotti specifici che creano un aspetto lucido e fresco, senza bisogno di applicazioni particolari.

Se fino a ieri l’instancabile ricerca del “glow” conduceva ad un segreto confinato appena ai millimetri del viso, la calda stagione ha spostato l’orizzonte decisamente più in basso: quella freschezza che prima apparteneva soltanto al make-up adesso lascia spazio ad una vera e propria rivoluzione, che abbraccia ogni centimetro di pelle. La nuova frontiera della cura del corpo? Un finish luminoso, quasi bagnato. L’obiettivo? Non più un’abbronzatura estrema, enfatizzata ancor di più da un generoso strato di glitter pieni zeppi di riflessi, ma semplicemente l’ effetto specchio che soltanto un buon livello di idratazione può dare. Si chiama Wet Skin trend, e d’ora in poi sarà anche la tua più grande ossessione estiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pelle ad effetto bagnato, proprio come appena uscite dall’acqua, anche in città? È possibile, grazie al Wet Skin trend

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Si parla di: Pelle ad effetto bagnato, proprio come appena uscite dall’acqua, anche in città? È possibile, grazie al Wet Skin trend.

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