La tendenza make up per la primavera si concentra sulla pelle con un aspetto morbido e levigato, chiamata Cloud Skin. Questo stile privilegia basi opache e delicate, evitando effetti troppo lucidi o bagnati. La tecnica mira a ottenere un volto dall’aspetto naturale e uniforme, con un finish che ricorda una nuvola. L’approccio si differenzia dai look più brillanti o luminosi, puntando su una superficie cutanea più soft e senza eccessi.

M ettiamo da parte il trucco extra luminoso così come anche quello dall’effetto quasi bagnato. Ora, è il momento della cosiddetta Cloud Skin, il nuovo trend make up che vuole una pelle effetto nuvola. In che senso? Dal finish vellutato, perfetto, con un aspetto che trasmette morbidezza, proprio come una nuvola. Come si fa. Rotondo, ovale, o a cuore? Come riconoscere la forma del viso e valorizzarla con make up e capelli X Leggi anche › Laila Hasanovic, i segreti del make up luminoso e naturale della fidanzata di Sinner Cloud Skin, il trucco effetto pelle “di nuvola”. La cosiddetta Cloud Skin è diventata un trend grazie a un aumento incredibile di ricerche online.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cloud skin è l'ultimo trend make up perfetto per la primavera: protagonista è la pelle, effetto nuvola, perfezionata e levigata da basi mat e molto soft

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