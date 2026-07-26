Pauroso incidente lungo la Salaria | ferito un trentenne

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un trentenne è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri alle 16,30 sulla provinciale Salaria, all’altezza dell’incrocio con via Volterra. L’auto coinvolta si è ribaltata su un lato, causando il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi. Le condizioni del ferito non sono state rese note.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Spaventoso incidente stradale intorno alle 16,30 di ieri lungo la provinciale Salaria all’altezza dell’incrocio con via Volterra. Vi è rimasto coinvolto M. L. trentenne del luogo che viaggiava in sella alla moto di grossa cilindrata. Il giovane è volato per una decina di metri superando la siepe per poi atterrare nel campo incolto. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto è accorso l’equipaggio della potes-118 di San Benedetto. Il medico dell’emergenza, valutata la dinamica del sinistro e le condizioni del giovane centauro ha chiesto l’invio dell’ eliambulanza. Il trentenne è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato nella piazzola di via Valle Piana, dov’è avvenuto il trasbordo sul velivolo che ha centralizzato il ferito al traumatologico dell’ospedale di Torrette per gli accertamenti clinici e diagnostici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pauroso incidente lungo la salaria ferito un trentenne
© Ilrestodelcarlino.it - Pauroso incidente lungo la Salaria: ferito un trentenne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma: incidente stradale sulla Salaria, un feritoUn incidente sulla Salaria, nei pressi di Settebagni, ha coinvolto due veicoli e ha provocato un ferito.

Incidente lungo la Flaminia, ferito trasportato all'ospedale in elisoccorsoQuesta mattina lungo la strada statale Flaminia a Spoleto si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli.

Temi più discussi: Incidente lungo la Sp 59 bis ad Arzachena: auto capovolta e tre persone ferite; Camion carico di polli si ribalta sull'A7: autostrada chiusa e traffico in tilt dopo l'incidente. Coda di 10 km; Alfonsine, ciclista travolta da un’auto; Auto si schianta sulla A12 per una gomma bucata: quattro sbalzati fuori dalla vettura. Tra i feriti una ragazza e un bambino.

pauroso incidente lungo laIncidente lungo la Sp 59 bis ad Arzachena: auto capovolta e tre persone feritePauroso incidente all'alba sulla SP 59 bis a Liscia di Vacca: un'auto si ribalta in carreggiata. Tre feriti, uno estratto dai Vigili ... cagliaripad.it

Moto contro auto, poi il centauro si schianta contro tre auto parcheggiate: un 25enne trasportato in ospedaleCUNEVO. Prima lo scontro con una macchina e poi, ormai incontrollata, la moto è andata a schiantarsi contro tre auto parcheggiate. Un pauroso e rocambolesco incidente stradale si è verificato attorno ... ildolomiti.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web