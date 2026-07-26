Un trentenne è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri alle 16,30 sulla provinciale Salaria, all’altezza dell’incrocio con via Volterra. L’auto coinvolta si è ribaltata su un lato, causando il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi. Le condizioni del ferito non sono state rese note.

Spaventoso incidente stradale intorno alle 16,30 di ieri lungo la provinciale Salaria all’altezza dell’incrocio con via Volterra. Vi è rimasto coinvolto M. L. trentenne del luogo che viaggiava in sella alla moto di grossa cilindrata. Il giovane è volato per una decina di metri superando la siepe per poi atterrare nel campo incolto. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto è accorso l’equipaggio della potes-118 di San Benedetto. Il medico dell’emergenza, valutata la dinamica del sinistro e le condizioni del giovane centauro ha chiesto l’invio dell’ eliambulanza. Il trentenne è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato nella piazzola di via Valle Piana, dov’è avvenuto il trasbordo sul velivolo che ha centralizzato il ferito al traumatologico dell’ospedale di Torrette per gli accertamenti clinici e diagnostici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pauroso incidente lungo la Salaria: ferito un trentenne

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