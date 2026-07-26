Patente a pagamento pellet e pneumatici mai arrivati | denunce

Tre persone hanno presentato denuncia dopo aver subito truffe. Le indagini dei carabinieri di Faenza hanno portato alla scoperta di tre diversi casi: una richiesta di pagamento per una patente che non è mai stata conseguita, l'acquisto di pellet mai consegnato e la vendita di pneumatici che non sono stati mai spediti. Le denunce sono state formalizzate a seguito delle verifiche condotte dalle forze dell'ordine.

Tre truffe scoperte, con la denuncia di altrettante persone, da parte dei militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia dei carabinieri di Faenza. In particolare, i militari della Stazione di Granarolo Faentino hanno denunciato un 56enne originario del Marocco e residente in provincia di Varese il quale aveva pubblicato su piattaforme social un annuncio per il conseguimento di una patente di guida senza la necessità di sostenere esami, facendosi accreditare indebitamente la somma di 995 euro. A seguito di un’attività investigativa condotta dalla Stazione carabinieri di Fognano è stato denunciato un trentenne residente in Campania il quale, simulando la vendita online di bancali di pellet, ha tratto in inganno un residente di Brisighella, ottenendo tramite bonifico il pagamento di 462 euro a fronte di una merce mai consegnata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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