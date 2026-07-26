Pasticcerie in mano cinese Tocca all’Oasi dei golosi

Notizia in breve

Le pasticcerie della zona sono ora gestite da un operatore cinese, mentre le insegne e le vetrine sono rimaste invariate. I nomi dei negozi e i profumi che si diffondono dai laboratori non sono stati modificati. Tuttavia, si registra un cambio nella gestione dietro ai banconi, che ora appartiene a un nuovo soggetto. La situazione riguarda diverse attività di pasticceria, mantenendo l’aspetto esteriore invariato.