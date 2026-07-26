Pasticcerie in mano cinese Tocca all’Oasi dei golosi
Le pasticcerie della zona sono ora gestite da un operatore cinese, mentre le insegne e le vetrine sono rimaste invariate. I nomi dei negozi e i profumi che si diffondono dai laboratori non sono stati modificati. Tuttavia, si registra un cambio nella gestione dietro ai banconi, che ora appartiene a un nuovo soggetto. La situazione riguarda diverse attività di pasticceria, mantenendo l’aspetto esteriore invariato.
Prato, 26 luglio 2026 – Le insegne restano dov’erano. Stessi nomi, stesse vetrine, gli stessi profumi che escono dai laboratori di pasticceria. Eppure, dietro quei banconi, qualcosa sta cambiando. Non serve sostituire una scritta o ridipingere una facciata per raccontare la trasformazione di una città. A Prato basta il passaggio di proprietà. È lì che si misura un fenomeno che, anno dopo anno, continua ad allargarsi: sempre più attività storiche passano nelle mani di imprenditori cinesi, fotografando un’evoluzione economica che accompagna quella sociale della città con la più grande comunità cinese d’Europa in rapporto alla popolazione. L’ultimo capitolo di questa storia riguarda l’ Oasi dei Golosi, in piazza del Mercato Nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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