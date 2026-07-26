Ogni estate, lungo le coste italiane, bambini raccolgono meduse, stelle marine, molluschi e granchi come se fossero giocattoli. Questo comportamento, spesso motivato dalla curiosità, può danneggiare la sopravvivenza degli animali marini. Raccogliere e portare via questi animali è considerato reato. Nonostante siano considerati passatempi innocenti, tali azioni sono vietate dalla legge.

O vviamente sono in buona fede, mossi dalla curiosità. Ogni estate, lungo le coste italiane, i bambini raccolgono – come fossero giocattoli – animali marini come granchi, stelle marine, molluschi e meduse. Li manipolano, li trattengono in secchielli o altri contenitori e, così facendo, li maltrattano. Di fatto ne provocano la morte. «Per una cultura della difesa del mare». Cosa vuole dire che all’Elba le scuole sono “Blue Schools” X Leggi anche › Fare pace con le meduse per salvare gli oceani e il pianeta Se i bambini non lo sanno, devono essere i genitori a informali. Di qui la campagna dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) “Giocattolo o essere vivente? Trova le differenze”, che è rivolta ai piccoli ma anche agli adulti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Passatempi innocenti, tipici dell'estate, che "tanto lo abbiamo fatto tutti"? Niente affatto: raccogliere meduse, pesciolini e stelle marine può divertire i bambini ma ne compromette la sopravvivenza (e costituisce reato)

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