Tadej Pogacar | Abbiamo capito subito lo sviluppo della situazione Domani ci può divertire
Mauro Schmid, svizzero del Team Jayco AlUla, ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France, corsa tra Dole e Belfort di 205,8 km. Schmid ha battuto in volata Harold Tejada e Tom Pidcock. Tadej Pogacar, commentando la corsa, ha detto che hanno capito subito come si sviluppava la situazione e che domani può essere divertente.
Lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla si aggiudica allo sprint la tredicesima tappa del Tour de France, Dole-Belfort di 205,8 chilometri. L’elvetico brucia in volata il colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team e Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team che compie però un salto in classifica decisamente significativo e si trova ora in quarta posizione. Tadej Pogacar, per una volta, concede spazio alla fuga e alla possibilità di successo per i propri compagni di squadra Brandon McNulty e Tim Wellens. L’indiscusso leader della classifica generale controlla la corsa e deve registrare il ritorno in quarta posizione di un avversario insidioso come Pidcock. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tadej Pogacar Chats to Teammate During Tourmalet Record | Tour de France 2026 Stage 6
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