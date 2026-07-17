Mauro Schmid, svizzero del Team Jayco AlUla, ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France, corsa tra Dole e Belfort di 205,8 km. Schmid ha battuto in volata Harold Tejada e Tom Pidcock. Tadej Pogacar, commentando la corsa, ha detto che hanno capito subito come si sviluppava la situazione e che domani può essere divertente.

Lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla si aggiudica allo sprint la tredicesima tappa del Tour de France, Dole-Belfort di 205,8 chilometri. L’elvetico brucia in volata il colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team e Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team che compie però un salto in classifica decisamente significativo e si trova ora in quarta posizione. Tadej Pogacar, per una volta, concede spazio alla fuga e alla possibilità di successo per i propri compagni di squadra Brandon McNulty e Tim Wellens. L’indiscusso leader della classifica generale controlla la corsa e deve registrare il ritorno in quarta posizione di un avversario insidioso come Pidcock. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Abbiamo capito subito lo sviluppo della situazione. Domani ci può divertire”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tadej Pogacar Chats to Teammate During Tourmalet Record | Tour de France 2026 Stage 6

Notizie e thread social correlati

Tadej Pogacar: “Abbiamo tenuto il nostro passo, buona giornata”Tadej Pogacar ha mantenuto la leadership alla fine della nona tappa del Tour de France 2026.

The Bausa: “Magnetic ci ha cambiato la vita. Dopo il primo video abbiamo capito subito che stava succedendo qualcosa di speciale”Il brano “Magnetic” ha portato i The Bausa dalle classifiche norvegesi a quelle globali, segnando un momento importante per il gruppo.

Temi più discussi: Resta una sola cosa da fare: boicottare Tadej Poga?ar!; POGACAR. BELLO PEDALARE NELLA TAPPA PIU' VELOCE DELLA STORIA. DJOKOVIC? GLI DICO CHE...; Jonas Vingegaard: Sentivo che sarei crollato: poteva andare peggio. Quando Pogacar è partito…; Tim Merlier, tris al Tour: E non mi funzionava la radio.

Perché Tadej Pogacar non ha più sponsor di alto livello? (Articolo in omaggio) reddit

Pogacar: Abbiamo capito subito lo sviluppo della situazione. Non vedo l’ora di arrivare a domaniLo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla si aggiudica allo sprint la tredicesima tappa del Tour de France, Dole-Belfort di 205,8 chilometri. oasport.it

Tadej Pogacar: Abbiamo tenuto il nostro passo, buona giornataTadej Pogacar è rimasto in testa alla classifica generale al termine della nona tappa del Tour De France 2026, contrassegnata da un percorso lungo 154.9 ... oasport.it