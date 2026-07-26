Una donna ha riacquistato la vista dopo anni grazie a un autotrapianto agli occhi eseguito presso un ospedale in Italia. L’intervento, mai riuscito prima nel mondo, è stato condotto con successo. Il primario dell’unità ha affermato che questa operazione ha aperto una strada che si credeva impossibile. La donna ha dichiarato di aver sentito di nuovo tutto ciò che le mancava nel mondo.

La nuova vita, dopo un autotrapianto alle Molinette mai riuscito prima nel mondo. Il primario Reibaldi: “Ha aperto una strada che pensavamo impossibile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Parla la donna che ha riacquistato la vista dopo anni: “Del mondo mi mancava tutto”

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He Abandoned His Wife for His Lost Love, Only to Regret It and Beg Her Back Across Oceans

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