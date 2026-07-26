Paredes svela | Messi? Penso che avesse già deciso che quella sarebbe stata la sua ultima partita con l’Argentina

Leandro Paredes ha dichiarato che Messi aveva già deciso che la finale sarebbe stata la sua ultima partita con la nazionale argentina. La frase è stata rilasciata in un’intervista recente, suscitando reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Non ci sono ulteriori dettagli o commenti ufficiali da parte di altri membri della squadra o delle istituzioni sportive coinvolte.

Paredes: «Messi? Penso che avesse già deciso che la finale sarebbe stata la sua ultima partita con l’Argentina». Leandro Paredes ha scosso il mondo del calcio con una rivelazione destinata a segnare un’epoca: secondo il centrocampista, Lionel Messi avrebbe confidato di considerare la finale dei Mondiali 2026 come il suo addio ufficiale alla Nazionale argentina. Una confessione arrivata dopo la dolorosa sconfitta contro la Spagna, che aveva lasciato il capitano in lacrime e immerso in un profondo stato emotivo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La delusione. Le parole di Paredes hanno amplificato la delusione in patria. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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