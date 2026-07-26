Palestinesi attaccano un gruppo di escursionisti israeliani | è polemica sulla frase dei Tg Rai sulla violenza dei coloni in Cisgiordania

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 24 e il 25 luglio, i telegiornali Rai hanno riferito di un attacco di palestinesi a un gruppo di israeliani durante un'escursione nel villaggio di Tell, vicino a una colonia di Cisgiordania. I servizi del Tg1 e del Tg2 hanno descritto l'evento come un attacco di palestinesi a israeliani, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente. La formulazione ha suscitato polemiche per la scelta delle parole utilizzate.

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“Un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo un’escursione “. È con questa formula che i servizi del Tg1 e del Tg2, tra il 24 e il 25 di luglio, hanno descritto quanto avvenuto venerdì nel villaggio palestinese di Tell, a ridosso della colonia di Havat Gilad. L’ennesima provocazione dei coloni israeliani in Cisgiordania – poi degenerata in violenze e massacri – si è trasformata nei telegiornali del servizio pubblico della Rai in un agguato palestinese contro dei civili a passeggio. E sui social scoppia la polemica: decine e decine i post di utenti – su X e Instagram – che si lamentano per la lettura data dal giornalista Rai, Giovan Battista Brunori, autore dei servizi video in questione e di alcuni collegamenti in diretta, dove ha ribadito la versione degli escursionisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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