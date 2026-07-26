palermo la cocaina dalla calabria con il marchio del delfino

Sei chili di cocaina sono stati sequestrati in città, nascosti in panetti marcati con un delfino e una palla. La sostanza è arrivata dalla Calabria, con un viaggio iniziato prima dell’alba a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Le forze dell’ordine hanno intercettato il carico in un'area urbana e hanno fermato i sospetti coinvolti nel trasporto. La droga era destinata al mercato locale. Indagini in corso per identificare i trafficanti.

Sette chili di cocaina, divisi in panetti con il marchio di un delfino e una palla, erano arrivati fino in città dopo un viaggio cominciato prima dell’alba a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Rocco Losordo venne fermato alle 8,10 del 23 febbraio 2024 in viale Leonardo da Vinci, vicino alla farmacia Liggio. Era al volante di una Renault Clio presa a noleggio: gli agenti notarono la macchina ferma e decisero di controllarla. Visibilmente nervoso, non riuscì a spiegare che cosa facesse in quel punto e scattò la perquisizione e poi le manette. In un vano ricavato tra il motore e la griglia di aerazione sotto il parabrezza c’era la cocaina destinata, secondo la Dda di Reggio Calabria, ad alcuni acquirenti palermitani mai identificati. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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