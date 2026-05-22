No al taglio del personale ATA | la petizione arriva da Eugenio collaboratore scolastico partito dalla Calabria con la laurea in tasca

Una petizione intitolata “No al taglio del personale ATA” è stata promossa da Eugenio, un collaboratore scolastico di 34 anni originario della Calabria. Laureato in Scienze turistiche, Eugenio ha deciso di lasciare il Sud e trasferirsi altrove per trovare lavoro nel settore scolastico, nonostante il suo titolo di studio potesse indirizzarlo verso altri percorsi. La sua iniziativa mira a sensibilizzare sull’impatto di eventuali riduzioni del personale Ata nelle scuole italiane.

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Si chiama Eugenio, ha 34 anni, è calabrese ed è laureato in Scienze turistiche. Per lavorare ha lasciato la sua terra, come tanti giovani del Sud, scegliendo la strada della scuola anche se il suo titolo di studio lo avrebbe portato altrove. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conflitti tra il personale scolastico: con modello protocollo per la gestione tra il personale scolastico e rilevazione conflitti tra ATALa scuola rappresenta uno dei principali contesti di socializzazione, in cui convivono quotidianamente individui con età, ruoli, esperienze e... Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha assunto nel suo staff il creatore di È quasi magia Giany, un profilo Instagram di meme su di lui reddit Cambio appalto Ciip, Ugl no al taglio del contratto Gas-AcquaCambio di appalto alla Ciip (Cicli integrati impianti primari) Spa, nell'ambito del servizio idrico, per la gestione della lettura e del cambio contatori: la Ugl della provincia di Ascoli Piceno ... ansa.it No al taglio del salario accessorioNo al taglio del salario accessorio Le sigle sindacali dei sanitari protestano contro il taglio del salario accessorio e si dicono pronte alla mobilitazione. Meno soldi in busta paga e turni ... rainews.it