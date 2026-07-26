Palermo | corsa contro il tempo per la costruzione del nuovo Barbera Decisivi i prossimi 5 giorni

Da mediagol.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro cinque giorni si deciderà il futuro del progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, che ha superato ostacoli tecnici e finanziari. La costruzione del nuovo impianto è ancora in bilico, con i lavori da completare in breve tempo. La decisione finale influenzerà i prossimi passi per la riqualificazione dello stadio, mentre le autorità si muovono per rispettare le scadenze previste.

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Il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera ha superato ostacoli tecnici e finanziari, ma la corsa contro il tempo non è ancora finita. Quando l’approdo in Consiglio comunale sembrava ormai rappresentare il naturale passaggio successivo, una nota del Segretario generale del Comune di Palermo, Raimondo Liotta, ha evidenziato criticità e adempimenti ancora da completare prima che l’assemblea possa pronunciarsi. Il documento è stato indirizzato al presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al sindaco, all’assessore al Patrimonio, al Ragioniere generale e ai dirigenti delle aree coinvolte. Al centro della nota c’è la... 🔗 Leggi su Mediagol.it

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