Padre dell'ex tronista Samantha Curcio borseggiato a Napoli | Rubati i soldi per mio figlio nessuno l'ha aiutato

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato derubato del portafoglio in Piazza Dante a Napoli. Il furto è avvenuto mentre si trovava in zona e ha portato alla perdita di soldi destinati a suo figlio. L'uomo ha denunciato sui social l’indifferenza dei passanti, aggiungendo che i documenti potrebbero essere stati gettati via. Ha espresso disappunto per quello che definisce un’italia dominata dall’omertà.

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Rocco Curcio, padre dell'ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio, è stato derubato del portafoglio in Piazza Dante. Lo sfogo sui social dell'ex volto di Uomini e Donne contro l'indifferenza dei passanti: "I documenti chissà dove li hanno buttati, l'Italia dell'omertà mi fa schifo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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