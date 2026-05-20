Crollo Vela Rossa il papà del ragazzo ferito | Mio figlio sbalzato dall'onda d'urto è vivo per miracolo

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il crollo della Vela Rossa a Scampia, i residenti riferiscono di essere stati svegliati da un forte boato. Un ragazzo rimasto ferito viene descritto come sbalzato dall’onda d’urto, e il padre ha dichiarato che il figlio è sopravvissuto per miracolo. La struttura, precedentemente abitata, è stata evacuata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza. La causa del cedimento non è ancora stata ufficialmente accertata.

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Parlano i residenti di Scampia dopo il crollo della Vela Rossa: "Svegliati dal boato. Ora abbiamo paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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