Crollo Vela Rossa il papà del ragazzo ferito | Mio figlio sbalzato dall'onda d'urto è vivo per miracolo

Dopo il crollo della Vela Rossa a Scampia, i residenti riferiscono di essere stati svegliati da un forte boato. Un ragazzo rimasto ferito viene descritto come sbalzato dall’onda d’urto, e il padre ha dichiarato che il figlio è sopravvissuto per miracolo. La struttura, precedentemente abitata, è stata evacuata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza. La causa del cedimento non è ancora stata ufficialmente accertata.

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