Ozne finisce l’avventura Gli storici gestori lasciano e aprono un nuovo locale La gente beve meno

Notizia in breve

Gli attuali gestori di un locale storico hanno annunciato la chiusura dell’attività e l’apertura di un nuovo locale. La decisione è stata motivata da un cambiamento personale e da un calo del consumo di alcol tra i clienti. La fine dell’esperienza di gestione si accompagna alla nascita di una nuova attività, con un nuovo progetto imprenditoriale. I gestori hanno ringraziato i clienti per gli anni passati e hanno spiegato che il cambiamento è legato a motivi personali.