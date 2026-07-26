Ozne finisce l’avventura Gli storici gestori lasciano e aprono un nuovo locale La gente beve meno
Gli attuali gestori di un locale storico hanno annunciato la chiusura dell’attività e l’apertura di un nuovo locale. La decisione è stata motivata da un cambiamento personale e da un calo del consumo di alcol tra i clienti. La fine dell’esperienza di gestione si accompagna alla nascita di una nuova attività, con un nuovo progetto imprenditoriale. I gestori hanno ringraziato i clienti per gli anni passati e hanno spiegato che il cambiamento è legato a motivi personali.
Prato, 26 luglio 2026 – “Siamo consapevoli del fatto che Ozne ci abbia dato tanto, ma avevamo bisogno di un cambiamento personale. E tenendo conto di una serie di motivi, abbiamo deciso di imbarcarci in questa nuova avventura”. Filippo “Pippo” Malossi ed Ettore Pescioni, storici gestori di Ozne, passano la mano: proprio ieri sera hanno salutato il pub di via Pugliesi, che anche grazie alla loro gestione è diventato nell’ultimo decennio uno dei luoghi di ritrovo più gettonati della movida. Un classico una pinta di birra da Ozne, meglio se sorseggiata seduti ad uno dei tavoli all’aperto che (in estate come d’inverno) sono non di rado tutti occupati i venerdì e i sabato sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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