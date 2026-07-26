Ostia Teatri d’Arrembaggio chiude con Pippi Calzelunghe | spettacolo gratuito per famiglie

Domenica 26 luglio si è conclusa la decima edizione di Teatri d’Arrembaggio, il festival che da quasi un mese ha portato sul litorale romano spettacoli di teatro, stand-up comedy e laboratori per famiglie. La chiusura è avvenuta con lo spettacolo gratuito di Pippi Calzelunghe, dedicato alle famiglie e ai bambini. La manifestazione, ideata da Valdrada, ha coinvolto diverse location e ha proposto vari eventi multidisciplinari durante tutto il periodo.

Ostia, 26 luglio 2026 – Domenica 26 luglio si chiude la decima edizione di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare ideato da Valdrada che per quasi un mese ha portato sul litorale romano teatro, stand up comedy, laboratori e spettacoli per famiglie. Il gran finale ha un nome che non ha bisogno di presentazioni: Pippi Calzelunghe. Capelli rossi. Calze spaiate. Una forza fuori dal comune. E quella libertà un po’ anarchica che continua a conquistare bambini e adulti. Lo spettacolo inizierà alle 19. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Pippi Calzelunghe arriva al Teatro del Lido. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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"Pippi Calzelunghe"Lo spettacolo di Pippi Calzelunghe rappresenta le avventure di una bambina che vive a Villa Villacolle, affrontando giochi con Annika e Tommy.

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