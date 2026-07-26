L’oroscopo della settimana del 27 luglio segnala una svolta nelle relazioni per il Leone e un invito al Capricorno a riconoscere il proprio valore e non accontentarsi. L’anteprima di agosto prevede un periodo caldo e passionale, con il Sole e Giove in Leone, che stimolano il desiderio di affermazione, valorizzazione dei talenti e fiducia nel futuro.

Il cielo annuncia un agosto caldo, passionale, con il Sole in Leone, sostenuto dal recente ingresso di Giove nello stesso segno, cresce il desiderio di affermare la propria identità, valorizzare i talenti e affrontare il futuro con maggiore fiducia. È una settimana che incoraggia a credere nelle proprie capacità, senza attendere il momento perfetto: l ’energia del Leone ricorda che il coraggio nasce dall’azione, non dall’assenza di paura. La Luna accompagna questo percorso attraversando Capricorno, Acquario e Pesci. I primi giorni chiedono concretezza e senso di responsabilità, ma dal 29 luglio, con la Luna Piena in Acquario, arriva un momento di consapevolezza importante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana del 27 luglio: “Leone, arriva una svolta nelle relazioni. Capricorno: è il momento di riconoscere quanto vali e di non accontentarti di meno”

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA e MERCURIO DIRETTO in CANCRO 20-26/07/2026 segno per segno

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