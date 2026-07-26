Il GP di Ungheria 2026 si è svolto sull’Hungaroring, con i piloti che hanno completato la gara secondo l’ordine di arrivo. La classifica finale mostra il vincitore, seguito dagli altri concorrenti, con tempi e posizioni aggiornate. La competizione ha visto diversi sorpassi e cambi di posizione durante la corsa, terminata con il pilota al primo posto. La gara ha avuto un seguito di pubblico e ha concluso la tappa del Campionato del Mondo di Formula 1.

Oggi è andato in scena il GP di Ungheria 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull’angusto circuito dell’Hungaroring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato magiaro, con l’ambizione di conquistare la vittoria di uno dei Gran Premi più storici dell’intero circuito internazionale e che precede la sosta per le vacanze estive, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Ungheria 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito dell’Hungaroring. ORDINE D’ARRIVO GP UNGHERIA F1 2026. RISULTATI E CLASSIFICA GP UNGHERIA F1 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Ungheria 2026: risultati e classifica gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP in Ungheria, Sprint: l'ultimo giro della gara a Balaton Park

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2026: risultati e classifica gara

Ordine d’arrivo F1, GP Barcellona 2026: risultati e classifica garaSul circuito di Barcellona si è conclusa la gara del settimo round del Mondiale di F1 2026.

Temi più discussi: F1, Antonelli da impazzire: vince a Spa dopo un duello pazzesco con Leclerc. Attesa Hamilton: è investigato per unsafe release | Ordine d'arrivo e classifica; Ordine d’arrivo F1, GP Belgio 2026: Antonelli sorpassa Leclerc e vince a Spa. Hamilton penalizzato, fuori Russell; Formula 1 oggi, Antonelli 'semina' tutti: ordine arrivo Gp Belgio e classifica Mondiale; RISULTATI e ORDINE DI ARRIVO F1 GP Belgio 2026: le classifiche Mondiali.

Che belle le f1 reddit

Ordine d’arrivo F1, GP Belgio 2026: Antonelli sorpassa Leclerc e vince a Spa. Hamilton penalizzato, fuori RussellOggi è andato in scena il GP del Belgio 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei grandi templi ... oasport.it

GP Belgio: l’ordine di arrivoGP Belgio F1 2026, ordine d'arrivo: Kimi Antonelli vince a Spa davanti a Charles Leclerc e Max Verstappen dopo una gara molto intensa ... f1world.it