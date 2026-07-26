Opere America’s Cup a Bagnoli i nonsense e la confusione
Le opere per la base logistica della America's Cup 38 a Bagnoli sono state realizzate all’interno del Sin Bagnoli Coroglio. La situazione ha generato confusione e critiche tra gli operatori e i residenti della zona, che segnalano diverse irregolarità e incongruenze nel progetto. La gestione dell’intervento e le autorizzazioni sono al centro di discussioni, mentre le opere sono state completate senza un quadro chiaro di controlli e verifiche ufficiali.
Tempo di lettura: 5 minuti di Antimo Di Martino Le opere relative alla base logistica della AC38 realizzate all’interno del Sin Bagnoli Coroglio sono state rappresentate come essere in stretta correlazione con quelle del progetto generale di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del Sin, tanto che alcune di esse sono state addirittura specificatamente indicate come anticipatorie delle seconde. Lo studio preliminare ambientale (cod. elab. PE-R-OMAMB-1-1) del Novembre 2025 del progetto AC38 riporta infatti che Il PE AC 38 è “uno stralcio anticipatorio del più ampio intervento di bonifica ambientale della colmata di Bagnoli” che è “previsto nel Progetto definitivo di – Rimozione della colmata, bonifica degli arenili . 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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