Opere America’s Cup a Bagnoli i nonsense e la confusione

Notizia in breve

Le opere per la base logistica della America's Cup 38 a Bagnoli sono state realizzate all’interno del Sin Bagnoli Coroglio. La situazione ha generato confusione e critiche tra gli operatori e i residenti della zona, che segnalano diverse irregolarità e incongruenze nel progetto. La gestione dell’intervento e le autorizzazioni sono al centro di discussioni, mentre le opere sono state completate senza un quadro chiaro di controlli e verifiche ufficiali.