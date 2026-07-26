Opera Seme Festival chiude la quarta edizione con il pubblico più numeroso di sempre
Si è conclusa la quarta edizione di Opera Seme Festival, con il pubblico più numeroso di sempre. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha coinvolto diverse performance e attività culturali. La partecipazione complessiva ha superato le precedenti edizioni, senza indicazioni precise sui numeri. La manifestazione ha visto la presenza di artisti provenienti da vari paesi e ha avuto una durata di diversi giorni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli organizzativi o sui costi sostenuti.
Arezzo, 26 luglio 2026 – Si è conclusa con il pubblico più numeroso di sempre la quarta edizione di O pera Seme Festival, il progetto internazionale dedicato all’opera, al canto e alla formazione artistica organizzato ad Arezzo da Spazio Seme e Seed APS, con la direzione artistica di Gianni Bruschi, Leonardo Lambruschini, Francesco Botti e Matthew Schloneger. 12 eventi tra opere liriche, concerti, recital, performance e attività dedicate ai più piccoli, 30 giorni di residenza e specializzazione, 30 giovani artisti internazionali, 20 musicisti coinvolti, 22 docenti e 7 Paesi rappresentati. Sono i numeri di un’edizione cresciuta per numero di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Opera Seme Festival chiude al Teatro Petrarca
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