Opera Seme Festival chiude la quarta edizione con il pubblico più numeroso di sempre

Notizia in breve

Si è conclusa la quarta edizione di Opera Seme Festival, con il pubblico più numeroso di sempre. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha coinvolto diverse performance e attività culturali. La partecipazione complessiva ha superato le precedenti edizioni, senza indicazioni precise sui numeri. La manifestazione ha visto la presenza di artisti provenienti da vari paesi e ha avuto una durata di diversi giorni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli organizzativi o sui costi sostenuti.