Openda al Lione | l’impatto a bilancio sui conti della Juventus

L’attaccante belga si trasferirà al Lione con un prestito secco. La Juventus ha concluso il trasferimento dopo l’addio di un altro attaccante, Vlahovic. Il mercato in uscita della squadra torinese prosegue senza sosta. La cessione di Openda non comporta un'operazione di risparmio di costi o di incremento di ricavi, secondo le comunicazioni ufficiali. La società non ha ancora annunciato eventuali dettagli economici legati alla transazione.

. L’attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito secco. Dopo l’addio di Dušan Vlahovi?, il mercato in uscita della Juventus non si ferma. In attesa di acquisti in entrata per soddisfare le esigenze tattiche di Luciano Spalletti, il club bianconero ha definito l’accordo con il Lione guidato da Paulo Fonseca per la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante Loïs Openda. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dai costi del riscatto alla resa sul campo. Il centravanti era arrivato a Torino la scorsa estate in prestito dal Lipsia, per poi venire riscattato obbligatoriamente per 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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