La strategia di Carnevali e della Juventus senza attaccanti dopo aver ceduto Openda al Lione

Notizia in breve

La Juventus ha ceduto Openda al Lione e ora si trova senza attaccanti in rosa. La strategia di Carnevali, Massara e Ottolini prevede di rivoluzionare il reparto offensivo, senza inserire nuovi giocatori in questa posizione. La squadra si affiderà a soluzioni interne e a eventuali adattamenti tattici. La decisione lascia incertezza sulla formazione offensiva per le prossime partite.