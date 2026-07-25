La strategia di Carnevali e della Juventus senza attaccanti dopo aver ceduto Openda al Lione

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha ceduto Openda al Lione e ora si trova senza attaccanti in rosa. La strategia di Carnevali, Massara e Ottolini prevede di rivoluzionare il reparto offensivo, senza inserire nuovi giocatori in questa posizione. La squadra si affiderà a soluzioni interne e a eventuali adattamenti tattici. La decisione lascia incertezza sulla formazione offensiva per le prossime partite.

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Juventus senza attaccanti dopo la cessione di Openda: la strategia di Carnevali, Massara e Ottolini che rivoluziona il reparto offensivo bianconero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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