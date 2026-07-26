Omicidio Luigi Esposito domani udienza di convalida del fermo Si indaga sul movente
Domani si terrà l'udienza di convalida del fermo di un uomo di 26 anni tunisino coinvolto in un omicidio. Le autorità stanno indagando sul movente del delitto. Un rappresentante politico ha commentato che, essendo un clandestino, dovrebbe essere rimpatriato nel suo paese.
Il 26enne tunisino sarà sottoposto ad udienza di convalida domani. Intanto, si indaga sul movente. Salvini: "È un clandestino, che vada in carcere al suo Paese". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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