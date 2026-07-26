Odissea | il mito smarrito nel labirinto dello spettacolo

Nel film di Nolan, il protagonista intraprende un viaggio che richiama l’Odissea, ma il paesaggio e le ambientazioni sono completamente diverse rispetto alla versione originale. Le scene si susseguono in ambienti moderni e futuristici, con tecnologie avanzate e città di vetro, anziché le isole e i paesaggi antichi. La narrazione mantiene alcuni riferimenti alle tappe del viaggio, ma il contesto visivo e ambientale cambia radicalmente, creando un senso di straniamento.

C’è un momento, guardando l’Odissea di Nolan, in cui si avverte una strana vertigine: il nome è lo stesso, le tappe del viaggio sembrano quelle, ma il mondo che si dispiega davanti agli occhi non è più il mondo di Omero. È un’altra cosa. È un’altra storia. È un altro universo. E allora, inevitabilmente, chi ha conosciuto la miniserie di Franco Rossi — quel racconto lento, sacrale, quasi liturgico — sente che qualcosa è stato spezzato. Perché l’Odissea, quella vera, non è un’avventura. È un atto di conoscenza! È il tentativo di una civiltà antica di rispondere alla domanda più difficile: che cosa significa essere uomini? E per secoli, per generazioni di studenti italiani, quel poema è stato una bussola: un modo per capire il dolore, il ritorno, la virtù, la finitezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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