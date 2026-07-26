Odissea | il mito smarrito nel labirinto dello spettacolo

Da romadailynews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel film di Nolan, il protagonista intraprende un viaggio che richiama l’Odissea, ma il paesaggio e le ambientazioni sono completamente diverse rispetto alla versione originale. Le scene si susseguono in ambienti moderni e futuristici, con tecnologie avanzate e città di vetro, anziché le isole e i paesaggi antichi. La narrazione mantiene alcuni riferimenti alle tappe del viaggio, ma il contesto visivo e ambientale cambia radicalmente, creando un senso di straniamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un momento, guardando l’Odissea di Nolan, in cui si avverte una strana vertigine: il nome è lo stesso, le tappe del viaggio sembrano quelle, ma il mondo che si dispiega davanti agli occhi non è più il mondo di Omero. È un’altra cosa. È un’altra storia. È un altro universo. E allora, inevitabilmente, chi ha conosciuto la miniserie di Franco Rossi — quel racconto lento, sacrale, quasi liturgico — sente che qualcosa è stato spezzato. Perché l’Odissea, quella vera, non è un’avventura. È un atto di conoscenza! È il tentativo di una civiltà antica di rispondere alla domanda più difficile: che cosa significa essere uomini? E per secoli, per generazioni di studenti italiani, quel poema è stato una bussola: un modo per capire il dolore, il ritorno, la virtù, la finitezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Milan smarrito: la crisi di un club che ha smarrito la sua identitàIl Milan attraversa un periodo difficile, segnato da una serie di risultati deludenti e da cambiamenti nella rosa.

Odissea: un viaggio totale, il mito dell’amore che resiste al tempoUn uomo è stato arrestato dopo aver attraversato diverse città e vissuto molteplici episodi di dolore, come riportato dai documenti ufficiali.

Si parla di: L’Odissea (1997): Il viaggio dell’uomo tra mito, superbia e redenzione.

odissea il mito smarritoL’Odissea di Christopher Nolan: Ulisse, la colpa e il mito in un mondo senza dèiL'Odissea di Nolan trasforma il mito di Ulisse in una riflessione sulla colpa e sul nostro tempo, ma anche sul difficile ruolo della critica ... exibart.com

odissea il mito smarritoODISSEA | Il film kolossal di Nolan che porta il Mito a tutti i tipi di pubblicoCon il suo ultimo film Odissea, Christopher Nolan crea un kolossal con tutti i crismi, pensato per coinvolgere tutti i tipi di pubblico ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web