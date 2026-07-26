Occhio Napoli arrivano sirene dalla Turchia | un big è nel mirino!
Il Galatasaray ha contattato il Napoli per chiedere informazioni su David Neres, esterno brasiliano. La società turca sembra interessata a ingaggiare il giocatore e ha avviato trattative per trasferirlo. La richiesta è stata confermata da fonti vicine al club partenopeo. Neres, attualmente sotto contratto con il Napoli, è stato oggetto di interesse da parte del club di Istanbul.
David Neres nel mirino del Galatasaray: il club di Istanbul ha chiesto informazioni al Napoli per l’esterno brasiliano, secondo quanto rivela Il Mattino. Nessuna offerta formale ancora, ma l’interessamento è concreto. Neres: il Galatasaray avanza, il Napoli ascolta. Il Galatasaray non si ferma più. Dopo aver già concluso affari con gli azzurri negli ultimi anni, il club turco torna a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis. Questa volta per David Neres, esterno offensivo della rosa partenopea che ieri ha completato il rientro in campo dopo gli ultimi problemi fisici. L’interessamento turco esiste, anche se per il momento rimane una semplice ricognizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Inter, Frattesi in uscita: sirene dalla Premier ma occhio al NapoliDavide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter durante questa sessione di mercato estivo.
Roma, con la Champions arrivano i big: Greenwood e Zirkzee nel mirinoIl Marsiglia cerca di risanare il bilancio attraverso le cessioni di alcuni giocatori, tra cui Greenwood e Zirkzee.