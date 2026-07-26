Occhio Napoli arrivano sirene dalla Turchia | un big è nel mirino!

Notizia in breve

Il Galatasaray ha contattato il Napoli per chiedere informazioni su David Neres, esterno brasiliano. La società turca sembra interessata a ingaggiare il giocatore e ha avviato trattative per trasferirlo. La richiesta è stata confermata da fonti vicine al club partenopeo. Neres, attualmente sotto contratto con il Napoli, è stato oggetto di interesse da parte del club di Istanbul.