Un nuovo trattamento di botox sviluppato negli Stati Uniti utilizza il grasso di cadaveri per contrastare il dimagrimento. Il metodo promette risultati duraturi, ma ha suscitato discussioni tra professionisti e eticisti. La medicina estetica si sta evolvendo con procedure innovative, molte delle quali sono state create per affrontare gli effetti collaterali di recenti terapie dimagranti.

Il nuovo botox ottenuto dal grasso di cadaveri promette risultati duraturi, ma apre un acceso dibattito tra medicina ed etica. La medicina estetica continua a evolversi con trattamenti sempre più innovativi, spesso nati per rispondere agli effetti collaterali di nuove terapie dimagranti. Negli Stati Uniti, però, un nuovo botox sta facendo discutere: l’utilizzo di grasso umano proveniente dai cadaveri per ripristinare i volumi del viso e del corpo persi dopo un rapido calo di peso. Una tecnica che promette risultati duraturi, ma che alimenta un acceso dibattito sia sul piano medico sia su quello etico. Negli ultimi anni la medicina estetica ha ampliato notevolmente la propria offerta, proponendo trattamenti sempre più sofisticati per contrastare rughe, perdita di tonicità e modificazioni del corpo dovute all’età o al dimagrimento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Nuovo botox dagli USA: i ritocchi con il grasso dei cadaveri per contrastare il dimagrimento

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