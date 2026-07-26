Dal 1 agosto entreranno in vigore nuove regole di sicurezza per le piscine, dopo che tre bambini sono morti in un mese. La Camera ha approvato un emendamento al decreto Sport che prevede norme più stringenti per gli impianti pubblici, privati e collettivi. Le strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni e rischiano sanzioni in caso di inadempienze. Le modifiche riguardano principalmente le misure di sicurezza e la gestione degli impianti.

Dal 1 agosto nuotare in piscina dovrà essere più sicuro. Dopo la morte di tre bimbi in un solo mese è arrivato dalla Camera il via definitivo all’emendamento al decreto Sport che rende più severe le regole di sicurezza per gli impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. Oltre alle ultime tragedie ci sono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, che parlano di decine di annegamenti registrati negli ultimi due anni, coinvolgendo soprattutto i più piccoli. Da qui l’accelerata e l’arrivo delle nuove norme. Cosa cambia sulle regole nelle piscine: stop all’effetto ventosa. La novità principale ma riguarda gli impianti di aspirazione e ricircolo dell’acqua, individuati come una delle cause principali degli incidenti più gravi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nuove regole per le piscine dal 1 agosto: cosa cambia, chi deve adeguarsi e cosa rischia

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Sicurezza in piscina: cosa cambia con le nuove norme

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