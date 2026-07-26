La Polizia locale dell’Unione riceve 65.000 euro dalla Regione per il progetto ‘Comunità sicura, Comunità integrata’. I fondi saranno destinati a iniziative di sicurezza e integrazione.

Un finanziamento di 65mila euro dalla Regione, in favore della Polizia Locale dell’Unione. Il progetto ‘ Comunità sicura, Comunità integrata ’ dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie si è classificato al primo posto nella graduatoria regionale del bando 2026 – per i progetti di innovazione e miglioramento delle attività di Polizia Locale –, ottenendo così un contributo di 65 mila euro, ripartiti in 20 mila euro per le spese correnti e 45 mila euro per gli investimenti. Si tratta di un intervento innovativo in linea coi cambiamenti sociali e di un’istituzione sempre più vicina ai cittadini. Il progetto è articolato su tre assi complementari: un kit fisico di accoglienza domiciliare, la qualificazione strutturale del distaccamento di Portomaggiore e il potenziamento della mobilità operativa con un veicolo ibrido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova linfa per la Polizia locale. Fondi per sicurezza e integrazione

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W.N.B Governor Sasindran Mutuvel Calls for Service Delivery Reforms in Budget Debate

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