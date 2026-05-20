Più tecnologia per la sicurezza a Bari | inaugurata la nuova sala operativa della Polizia Locale
È stata inaugurata a Bari una nuova sala operativa della Polizia Locale, situata nella sede di via Aquilino a Japigia. La struttura è dedicata alla memoria del colonnello Cavallo, comandante del corpo dal 1987 al 1999. La sala è stata potenziata con nuove tecnologie che migliorano le attività di controllo e intervento delle forze dell’ordine. L’apertura rappresenta un passo avanti per la sicurezza cittadina, con un focus sulla modernizzazione degli strumenti di lavoro.
E' dedicata alla memoria del colonnello Antonio Cavallo, comandante della Polizia locale di Bari dal 1987 al 1999, la nuova sala operativa del Corpo ospitata nella sede di via Aquilino, a Japigia. Completamente riqualificata, la nuova centrale, inaugurata questa mattina, è il cuore operativo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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