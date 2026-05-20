Più tecnologia per la sicurezza a Bari | inaugurata la nuova sala operativa della Polizia Locale

È stata inaugurata a Bari una nuova sala operativa della Polizia Locale, situata nella sede di via Aquilino a Japigia. La struttura è dedicata alla memoria del colonnello Cavallo, comandante del corpo dal 1987 al 1999. La sala è stata potenziata con nuove tecnologie che migliorano le attività di controllo e intervento delle forze dell’ordine. L’apertura rappresenta un passo avanti per la sicurezza cittadina, con un focus sulla modernizzazione degli strumenti di lavoro.

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