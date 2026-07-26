Un bagnino ha notato una testa che affiorava tra le onde oltre gli scogli, dove la corrente era intensa. Immediatamente, è salito sul motoscafino, ha superato le barriere di sicurezza e si è diretto verso il nuotatore. Dopo aver raggiunto la persona, lo ha riportato a riva in sicurezza. Nessuno altri dettagli riguardanti l'identità del nuotatore o le circostanze dell'incidente.

Ha visto soltanto una testa affiorare tra le onde, oltre la scogliera. La corrente era forte. Non ha perso tempo: è salito sul moscone, ha superato le barriere e ha riportato a riva un nuotatore. Un intervento rapido, applaudito dai bagnanti e che, soprattutto, ha evitato brutte conseguenze. A raccontare quanto accaduto nel pomeriggio di ieri è Alessandro Brandoni, ex segretario della Lega Fano, testimone diretto della scena. Sui social ha voluto ringraziare pubblicamente il giovane assistente bagnanti: "Complimenti al giovane bagnino di salvataggio di Bagni Gabriele Fano che questo pomeriggio ha recuperato con una manovra magistrale un incauto nuotatore che si era avventurato oltre le scogliere rimanendo in balia della forte corrente tra le barriere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuota oltre gli scogli tra la corrente. Bagnino lo vede e lo porta a riva

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