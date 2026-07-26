Un temporale molto intenso ha colpito l’area pratese, causando allagamenti e allagando garage e scantinati. Le strade sono state trasformate in fiumi, con alcuni sottopassi chiusi al traffico. Un veicolo rimasto bloccato dall’acqua è stato soccorso da un team di emergenza, che ha salvato una coppia rimasta intrappolata. La rete elettrica si è interrotta in diverse zone, contribuendo a disagi diffusi. La criticità si è verificata nel breve periodo del nubifragio.

Prato, 26 luglio 2026 – Ondata di maltempo, breve ma intensa, in Toscana. Nubifragi e bombe d’acqua hanno trasformato le strade in fiumi, allagato garage e scantinati e mandato in tilt la rete elettrica in ampie zone dell’area Pratese. Dalla prima mattinata di oggi, domenica 26 luglio, il maltempo, per il quale era stata diramata un’ allerta arancione fino alle 14 di oggi, si è attenuato, ma il bilancio dei disagi sul territorio rimane importante, con la protezione civile e i vigili del fuoco impegnati in una vera e propria emergenza. https:www.lanazione.itcronacala-furia-del-maltempo-sulla-toscana-nubifragi-dalla-costa-allinterno-kg57vp9w Soccorsi e isolati: paura a sud di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Nubifragio a Prato, strade come fiumi e sottopassi chiusi: salvata una coppia bloccata in auto dall’acqua

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