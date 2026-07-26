nubifragi e raffiche di vento il maltempo sferza tutta la regione la situazione in tempo reale

Un fronte temporalesco attraversa le Marche, con intensi nubifragi e raffiche di vento che colpiscono in particolare il Pesarese. La pioggia intensa sta causando allagamenti e disagi, mentre le raffiche di vento sradicano alberi e danneggiano strutture. La situazione è in rapido peggioramento, con le condizioni meteo che restano instabili nella regione. La protezione civile monitora la situazione in tempo reale.

Un intenso fronte temporalesco sta attraversando le Marche, provocando nubifragi, forti raffiche di vento e locali grandinate, soprattutto nel Pesarese. Il sistema perturbato, che intorno alle 8 ha raggiunto il nord della regione provenendo dalla Toscana, sta progressivamente scendendo verso sud-est. I dati della Rete Mir della Protezione civile testimoniano l'intensità delle precipitazioni. Ad Apecchio, nella stazione meteo di Biscubio, sono caduti 25 millimetri di pioggia in appena 15 minuti intorno alle 8.30. Ancora più intensa la pioggia a Sassofeltrio, oggi in provincia di Rimini ma fino al 2021 nelle Marche, dove il pluviometro ha registrato oltre 52 millimetri in mezz'ora. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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