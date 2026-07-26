Nubifragi e grandine il maltempo sferza tutta la regione La situazione in tempo reale

Da corriereadriatico.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fronte temporalesco sta attraversando le Marche, interessando principalmente la provincia di Pesaro e Urbino. La perturbazione provoca nubifragi, raffiche di vento e alcune grandinate nella zona. La situazione è monitorata in tempo reale dalle autorità locali, che segnalano criticità legate al maltempo. Non sono stati riportati danni gravi o feriti finora. La perturbazione si sta spostando verso altre aree della regione, con condizioni di maltempo che persistono.

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Un intenso fronte temporalesco sta attraversando le Marche, provocando nubifragi, forti raffiche di vento e locali grandinate, soprattutto nel Pesarese. Il sistema perturbato, che intorno alle 8 ha raggiunto il nord della regione provenendo dalla Toscana, sta progressivamente scendendo verso sud-est. I dati della Rete Mir della Protezione civile testimoniano l'intensità delle precipitazioni. Ad Apecchio, nella stazione meteo di Biscubio, sono caduti 25 millimetri di pioggia in appena 15 minuti intorno alle 8.30. Ancora più intensa la pioggia a Sassofeltrio, oggi in provincia di Rimini ma fino al 2021 nelle Marche, dove il pluviometro ha registrato oltre 52 millimetri in mezz'ora. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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