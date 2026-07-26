Settant’anni dopo il naufragio dell’Andrea Doria, il fratello di una bambina sopravvissuta ricorda il dramma. La piccola, nota come Miss Nessuno, fu l’unica a uscire viva dal disastro, trascorrendo 36 ore in mare prima di morire. La nave, considerata tra le più eleganti e avanzate del suo tempo, si affondò nel 1956 durante una collisione nel Nord Atlantico. La memoria della bambina e del disastro rimane impressa nella storia marittima.

Era la nave più bella del mondo, l’Italia distrutta dalla guerra che rinasceva dal mare, un capolavoro di eleganza e tecnologia nata per non morire mai. Lunga 214 metri l’Andrea Doria, con le sue 29mila tonnellate, le sue 700 cabine, i suoi 11 ponti e gli interni disegnati dai migliori artisti dell’epoca, era una città galleggiante con cento viaggi transoceanici fatti con a bordo divi come Anna Magnani, Liz Taylor, Cary Grant, Clark Gable. Cento viaggi più uno, l’ultimo, il 25 luglio 1956, settant’anni fa. Dei 1706 passeggeri che salpano una settimana prima da Genova per New York, americani in vacanza, emigranti italiani, uomini... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Norma, la bambina di Milano morta nel naufragio dell'Andrea Doria. Il dolore del fratello Ermanno 70 anni dopo: «La chiamavano Miss Nessuno, sopravvisse 36 ore»

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