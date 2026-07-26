Non solo PS5 | l’annuncio a sorpresa su Marvel’s Wolverine che farà felici tutti i fan Marvel
Durante il panel Marvel’s Wolverine al San Diego Comic-Con è stato mostrato un trailer, sono state confermate le voci sul cast e sono stati annunciati dettagli su un’esclusiva PS5.
Il San Diego Comic-Con (SDCC) si tinge di rosso e adamantio. Durante l’attesissimo panel Marvel’s Wolverine: Deep Cuts, Insomniac Games e PlayStation hanno svelato una pioggia di dettagli sull’esclusiva PS5 più attesa dell’anno, regalando ai fan un trailer mozzafiato, conferme sul cast e importanti annunci collaterali. Dalla trama ai nuovi nemici, fino alla data ufficiale di lancio: ecco tutto quello che c’è da sapere sul ritorno di Logan. Un trailer intenso: la vulnerabilità di Logan, Jean Grey e la Mano. Il nuovo Trailer della Storia parte subito forte: un momento di forte tensione emotiva tra Logan (doppiato da Liam McIntyre) e Jean Grey (Krizia Bajos). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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