Il Galatasaray si è fatto avanti per Kostantinos Karetsas, il trequartista greco classe 2007 seguito dal Milan. Oltre al Borussia Dortmund, anche il club turco è interessato e sta preparando una trattativa con il Genk, squadra di provenienza del giocatore. La concorrenza si fa più intensa mentre il talento continua a essere monitorato da diversi club europei.

Si infittisce la concorrenza per Kostantinos Karetsas, trequartista classe 2007 che il Milan monitora da diverso tempo. Oltre al Borussia Dortmund, anche il Galatasaray ha messo gli occhi sul talento greco ed è pronto ad intavolare una trattativa con il Genk. Galatasaray, occhi su Karetsas e Leao. Stando a quanto riferito da 'TRT Spor', il Galatasaray si sarebbe inserita nella corsa a Karetsas. La valutazione del Genk continua a partire da una base di 35 milioni di euro e il moltiplicarsi delle richieste potrebbe scatenare un'asta al rialzo. Oltre al trequartista greco, il club turco è anche sulle tracce di Rafael Leao: secondo Gianluca Di Marzio la società di Istanbul avrebbe presentato ai rossoneri la richiesta di un prestito con diritto di riscatto per il portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Non solo Leao, il Galatasaray vuole anche Karetsas: si infittisce la concorrenza sul talento seguito dal Milan

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