Non se ne può più di questi articoli sui ragazzi da 100 e lode!

Sono stati pubblicati numerosi articoli e post dedicati agli studenti con voti elevati, spesso descritti come meritevoli. La ripetizione di questi contenuti e il modo in cui viene trattato il tema del merito sono stati criticati da alcuni commentatori. La discussione si concentra sulla frequenza di questi articoli e sulla rappresentazione del concetto di merito nel contesto scolastico.

di Nicolò Rossit Non se ne può più di post e articoli agiografici sui maturi meritevoli. Non se può più nemmeno di questo ritrito e nauseante concetto del merito, a dirla tutta. A luglio spuntano come funghi questi trafiletti sui giornali locali e, peggio ancora, sui giornali nazionali: fiumi di parole per celebrare i risultati scolastici di questi ragazzi usciti con voti dal 100 al 100 e lode, con buona pace di chi si ferma al 99 e non si merita nemmeno una pacca sulla spalla. Anni e anni di retorica su quanto il voto numerico non conti nulla buttata nel cesso. Il risultato conta eccome, ed è sicuramente fondamentale in questo spirito arrivista che permea la nostra società e che viene perpetrato proprio anche da articoli e post come questi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Does Science Require God — Christian vs Atheist Debate

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