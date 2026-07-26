Dopo la manifestazione No Tav durante il Festival Alta Felicità, la polizia ha sequestrato ordigni artigianali, bottiglie incendiarie, articoli pirotecnici ed esplosivi. Sono stati trovati anche maschere antigas e numerosi strumenti per il travisamento. Le attività di controllo sono state svolte al termine dell’evento.

Al termine delle attività di controllo successive alla manifestazione No Tav nell’ambito del Festival Alta Felicità, la Polizia di Stato ha sequestrato diverso materiale ritenuto idoneo all’offesa e al travisamento, tra cui articoli pirotecnici ed esplosivi, maschere antigas, ordigni artigianali e numerosi strumenti per il travisamento. In particolare, gli agenti hanno sequestrato diverse bottiglie incendiarie. La Questura di Torino riferisce inoltre che, nei servizi preventivi predisposti nei giorni precedenti alla manifestazione, erano già state identificate circa 1.800 persone e sequestrati materiali della stessa natura. Nell’ambito delle attività sono stati emessi 16 fogli di via obbligatori, nove Dacur e due fermi preventivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Tav, sequestrati da polizia ordigni artigianali e bottiglie incendiarie

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Val Susa, il bilancio dei controlli: 436 identificati e pioggia di fogli di via

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