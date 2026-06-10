Durante un controllo nella zona di Mercatello, la Polizia di Stato di Salerno ha trovato e sequestrato oltre cento fuochi artigianali inesplosi. L’intervento ha portato al ritrovamento di numerose cassette contenenti ordigni ancora intatti, tutti sottoposti a sequestro. Nessuno è stato arrestato o denunciato in questa fase. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico illegale di materiali esplodenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un intervento mirato della Polizia di Stato di Salerno ha portato al sequestro di un consistente quantitativo di fuochi tecnici inesplosi nella zona di Mercatello, nell’ambito delle attività di controllo sugli illeciti legati ai materiali esplodenti. L’operazione, condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si inserisce anche nel piano di verifiche predisposto di concerto con l’amministrazione comunale, alla luce dell’ordinanza del sindaco Vincenzo De Luca che vieta l’esplosione di fuochi d’artificio sul territorio cittadino. Durante l’ispezione, i poliziotti hanno rinvenuto oltre cento manufatti pirotecnici artigianali, insieme a sostanze e materiali destinati alla loro realizzazione, tutti detenuti senza le autorizzazioni previste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maxi sequestro di fuochi artigianali: la Polizia scopre oltre cento ordigni inesplosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prato: due ordigni esplosivi artigianali e oltre 300 munizioni in casa. Arrestata 23enneA Prato, i carabinieri hanno arrestato una ragazza cinese di 23 anni dopo aver trovato in casa due ordigni esplosivi artigianali e più di 300...

Scovati oltre sedici chilogrammi di hashish in casa: maxi sequestro della Polizia, un uomo in arrestoDurante una vasta operazione di polizia nel Ravennate, sono stati trovati e sequestrati oltre sedici chilogrammi di hashish in un’abitazione.

Temi più discussi: Schiamazzi, fuochi d'artificio e bottigliate in piazza: Un'altra notte da incubo al Libertà; De Luca: fuochi d’artificio, atti intollerabili; Gioia Tauro, maxi sequestro di materiale esplodente: arrestato 54enne con circa 500 kg di fuochi d’artificio e ordigni artigianali.

Terra dei fuochi, maxi sequestro di 205 milioni ai fratelli PelliniSequestro record da 205 milioni di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Secondo le ... avvenire.it

Carnevale ’fuorilegge’. Scatta il maxi sequestroOltre 200mila articoli di Carnevale e regali per San Valentino venduti illecitamente e pure una tonnellata di fuochi di artificio non conformi alla legge e tenuti in luoghi inadeguati. È il bilancio ... ilgiorno.it